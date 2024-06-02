شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتعادل سلبيًا مع منتخب السويس فى الشوط الأول بدورة الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الترسانة ومنتخب السويس، التى تجمعهما حاليًا باستاد السويس، فى الجولة الثانية من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

المباراة يدخلها الفريقان بنفس الظروف الصعبة، حيث خسر الترسانة أمام حرس الحدود في الجولة الأولى، فيما خسر منتخب السويس أمام سبورتنج بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويسعى حسين شكرى المدير الفني لفريق الترسانة، لاستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف في دور الـ32 بكأس مصر والتأهل للدور المقبل، في مواصلة تحقيق الانتصارات والعودة من السويس بالثلاث نقاط من أجل تعويض الخسارة الأولى ومواصلة الاحتفاظ بالآمال للعودة للدورى الممتاز.

في المقابل، يتسلح سعد فاروق مدرب منتخب السويس، بالأرض والجمهور من أجل تحقيق الثلاث نقاط والفوز الأول في هذه الدورة على حساب الشواكيش، مطالبا اللاعبين بضرورة نسيان المواجهة الأولى والتركيز على تحقيق الفوز من أجل إسعاد جماهير السوايسة التي تدعم وتقف خلف فريقه بكل قوة.