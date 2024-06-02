شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين حرس الحدود وسبورتنج فى دورة الترقي للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود أمام سبورتنج بالتعادل السلبي، والتي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

وحقق حرس الحدود فوزا مهما على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى، فيما انتزع سبورتنج فوزا صعبا أمام منتخب السويس بهدف نظيف في نفس الجولة.

ويسعى محمد مكى، المدير الفني لفريق حرس الحدود، لمواصلة الانتصارات واستغلال عامل الأرض فى تحقيق الفوز الثانى والانفراد بصدارة الترتيب بـ6 نقاط.

وفى المقابل، يأمل أحمد فاروق، المدير الفني لفريق سبورتنج، فى العودة بالنقاط الثلاث لقطع شوط كبير في أول الطريق للتأهل للدورى الممتاز بعدما نجح في تحقيق الفوز على منتخب السويس في الجولة الأولى.



