شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف سبب أزمة حكام مباراة حرس الحدود وسبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكم نادر قمر الدولة لم يتم إبلاغه بإدارة مباراة حرس الحدود وسبورتنج فى دورة الترقى اليوم بشكل رسمى، كما تردد، لكنه كان واحدا من 3 حكام مرشحين لإدارة المباراة.

وأوضح مسئولو اللجنة أن من يقوم بإبلاغ الحكام بإدارة أى مباراة هو السيستم، ويقوم الحكم من خلاله بالقبول أو الاعتذار عن إدارة المباراة.

وأضاف مسئولو اللجنة، أن اختيار أمين عمر ومحمد عادل لإدارة مباراتي الترقي جاء لارتباطهم بلعب مباريات فى أفريقيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويقود أمين عمر مباراة مالي وغانا، بينما يقود محمد عادل مباراة أنجولا والكاميرون، لذا تم إسناد المباريات لهم قبل السفر وتم تبليغهم بواسطة السيستم أمس السبت.

وشهدت مباراة حرس الحدود وسبورتنج المقامة حاليا أزمة بعد وصول الحكمين نادر قمر الدولة وأمين عمر إلى الملعب لإدارة اللقاء.