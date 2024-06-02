افتتاح أكاديمية المقاولون العرب للإعداد البدني بقطاع للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة نادي المقاولون العرب الرياضي عن افتتاح أكاديمية جديدة للإعداد البدني بقطاع الناشئين في الفترة الصيفية.
وأشار نادي المقاولون الأكاديمية تهدف إلى :
1. تنمية وتطوير القدرات البدنية للاعبين الناشئين.
2. إجراء قياسات واختبارات بدنية شاملة للاعبين.
3. توفير فترة إعداد وتجهيز اللاعبين للالتحاق بالأندية المختلفة.
مواعيد التدريبات:
- أيام السبت، الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.
وتستقبل أكاديمية المقاولون العرب لكرة القدم تستقبل لاعبين جدد.
من مواليد: ( 2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012)
( 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019 ).
مواعيد التدريبات:
(السبت/الاثنين /الخميس) من كل أسبوع
من الساعة (5,30) عصرا حتى الساعة (9,30) مساء.