سباعي منتخب إنجلترا يغيب عن مباراة البوسنة والهرسك

ياسر رشاد - القاهرة - يفقد منتخب إنجلترا سباعي الفريق قبل مباراته الودية أمام البوسنة والهرسك ضمن الاستعدادات لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).





ويلتقي منتخب إنجلترا مع البوسنة والهرسك يوم غدا الإثنين قبل أن يلتقي مع إيسلندا ذلك قبل 9 أيام من أولى مبارياته في بطولة اليورو ضد صربيا في اليورو.

ويغيب هاري ماجواير عن مباراة إنجلترا، بالإضافة لـ كوبي ماينو ولوك شاو، وكايل ووكر ، وفيل فودين بالإضافة لـ أنتوني جوردون حتى الآن لم ينضموا للمعسكر.

وواصلت أن جود بيلينجهام لن ينضم أيضًا حيث متسع من الوقت للعودة بسبب مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمس مع ريال مدريد بعد تحقيق اللقب على حساب بوروسيا دورتموند.

ويقع منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة مع صربيا والدنمارك وسلوفينيا، ويهدف لتحقيق اللقب الأول مرة في تاريخه بعدما فشل في تحقيقه بالنسخة الماضية رغم وصوله إلى النهائي لكنه خسر أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

