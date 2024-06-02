كفاراتسخيليا بديل مبابي في باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - يعمل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على التعاقد مع خليفة كيليان مبابي بعد رحيله عن صفوف الفريق الباريسي.

ورفض مبابي تمديد عقده مع باريس سان جيرمان لموسم آخر، ليقرر الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي.

وكان وكيل خفيتشا كفاراتسخيليا نجم فريق نابولي أكد أن إدارة نادي باريس سان جيرمان تجهز عرضا مقابل 120 مليون يورو.

وواصلت أن إدارة باريس سان جيرمان، أن النادي تحرك بقوة من أجل ضم النجم كفاراتسخيليا الذي يتبقى في عقده مع نابولي 3 مواسم.

لكن أكدت تقارير صحفية فرنسية أن رغم الاتفاق بين باريس سان جيرمان و كفاراتسخيليا لكن اللاعب الجورجي يتفاوض مع إدارة نابولي على توقيع عقد جديد، من ،جانبها ترغب إدارة النادي الإيطالي في وضع شرط جزائي مقابل 160 مليون يورو من أجل تحصينه من الأندية الأوروبية.

ويرغب كفاراتسخيليا الحصول على راتب سنوي يصل إلى 6 مليون يورو ووضع شرط جزائي بقيمة 130 مليون يورو، بينما تعمل إدارة باريس سان جيرمان على الصفقة، واقناع الإدارة في نابولي بالاستغناء عن نجمه الجورجي.