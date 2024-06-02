برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

يسعى نادي برشلونة الإسباني، إلى الحصول على خدمات صانع الألعاب البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي.

وحسبما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن النادي الإسباني دخل في منافسة مشتعلة مع بايرن ميونخ من أجل الحصول على خدمات صانع الألعاب برونو فيرنانديز.

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وأشارت صحيفة “ذا صن”، إلى أن النادي الألماني، بدأ بالفعل محادثات مع ميجيل بينيو وكيل برونو، ويرغب في الوصول سريعا إلى اتفاق بشأن الصفقة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نادي برشلونة مهتم أيضا بالحصول على توقيع برونو فيرنانديز وسيبدأ قريبا المحادثات بشأن الصفقة.

وتؤكد الصحيفة البريطانية أن قائد مانشستر يونايتد يفكر جديًا في الرحيل هذا الصيف، بعد قضاء 4 مواسم ونصف بقميص الشياطين الحمر.

الجدير بالذكر أن برونو فيرنانديز، فاجأ مسؤولي مانشستر يونايتد، الشهر الماضي، عندما ألمح إلى أنه قد يرحل بعد بطولة اليورو، من أجل البحث عن تحد جديد.