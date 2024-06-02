بسبب أمين عمر.. واقعة مثيرة من لجنة الحكام في الدوري المصري

شهدت إحدى مباريات الدوري المصري الدرجة الثانية، واقعة مثيرة من لجنة الحكام في اتحاد الكرة، بسبب الحكم أمين عمر.

يأتي ذلك بعد أن قامت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، باستبعاد نادر قمر الدولة من إدارة مباراة حرس الحدود وسبورتنج، في دوري الدرجة الثانية.

وأوضحت التقارير أن لجنة الحكام كانت قد قامت بإسناد مهمة إدارة مباراة حرس الحدود وسبورتنج، للحكم نادر قمر الدولة.

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وأشارت التقارير إلى أنه أثناء توجه نادر قمر الدولة لإدارة مباراة حرس الحدود وسبورتنج، فوجئ باتصال من محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، يبلغه باستبعاده من إدارة اللقاء.

وأكد نائب رئيس لجنة الحكام، أن أمين عمر في طريقه إلى الملعب وسوف يدير المباراة بدلًا من نادر قمر الدولة، لتثير الواقعة جدلًا واسعًا.

حرس الحدود يستضيف نظيره سبورتنج، في إطار منافسات الدوري المصري الدرجة الثانية، مساء اليوم الأحد.

ويحتل حرس الحدود المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة في دورة الصعود الرباعية في الدوري المصري الدرجة الثانية برصيد 3 مقاط، بينما يتواجد سبورتنج في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.