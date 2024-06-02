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رونالدو يقرّب ثنائي ريال مدريد من النصر

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رونالدو - النصر - الأخدود - الدوري السعودي

رونالدو - النصر - الأخدود - الدوري السعودي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن طلب البرتغالي ، من إدارة النصر، التعاقد مع ثنائي ، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن رونالد، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، عرض على الإسباني ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، والبرازيلي كارلوس كاسيميرو، لاعب الريال السابق، فكرة الانضمام إلى صفوف الأصفر، خلال فترة الصيف الجاري.

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وأشارت صحيفة ماركا، إلى أن رونالدو يحاول إقناع كاسميرو وناتشو، بالقدوم إلى النصر، بعد أن لعب دورًا كبيرًا في إقناع الإسباني فرناندو هييرو بتولي منصب المدير الرياضي بالنادي العاصمي.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن النجم البرتغالي، يهدف إلى إقناع ناتشو وكاسيميرو، لتعزيز صفوف النصر، ويكون انسجامه معهما سريعًا، بعد أن زاملهما فترة طويلة في صفوف ريال مدريد.

ويرغب لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو، بمزاملة كريستيانو رونالدو من جديد، بينما سيكون دوري روشن السعودي هو الوجهة المحتملة للإسباني ناتشو، بعد أن تراجع عن قرار اللعب في الدوري الأمريكي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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