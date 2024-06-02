رونالدو يقرّب ثنائي ريال مدريد من النصر

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو، من إدارة النصر، التعاقد مع ثنائي ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن رونالد، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، عرض على الإسباني ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، والبرازيلي كارلوس كاسيميرو، لاعب الريال السابق، فكرة الانضمام إلى صفوف الأصفر، خلال فترة الصيف الجاري.

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وأشارت صحيفة ماركا، إلى أن رونالدو يحاول إقناع كاسميرو وناتشو، بالقدوم إلى النصر، بعد أن لعب دورًا كبيرًا في إقناع الإسباني فرناندو هييرو بتولي منصب المدير الرياضي بالنادي العاصمي.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن النجم البرتغالي، يهدف إلى إقناع ناتشو وكاسيميرو، لتعزيز صفوف النصر، ويكون انسجامه معهما سريعًا، بعد أن زاملهما فترة طويلة في صفوف ريال مدريد.

ويرغب لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو، بمزاملة كريستيانو رونالدو من جديد، بينما سيكون دوري روشن السعودي هو الوجهة المحتملة للإسباني ناتشو، بعد أن تراجع عن قرار اللعب في الدوري الأمريكي.