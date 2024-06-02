تعيين حكمين.. اتحاد الكرة يكشف تفاصيل أزمة مباراة حرس الحدود وسبورتنج

شهدت مباراة حرس الحدود وسبورتنج، ضمن دورة الترقي للدوري الممتاز، واقعة غريبة من لجنة الحكام، بعد إبلاغ حكمين بإدارة اللقاء.

وأبلغت لجنة الحكام، كل من نادر فمر الدولة وأمين عمر حكما للساحة لنفس المباراة، بإدارة المباراة المقامة على ستاد حرس الحدود، ضمن الجولة الثانية من الدورة المؤهلة للدوري الممتاز.

وكشف اتحاد الكرة المصري “الجبلاية”، أزمة تعيين حكمين، لإدارة مباراة حرس الحدود وسبورتنج في دورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتاز.

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وجاء نص البيان كالتالي:

توضيح هامالحكم نادر قمر الدولة لم يتم إبلاغه بإدارة مباراة حرس الحدود وسبورتنج رسميآ كما تردد، كان واحد من 3 حكام مرشحين لإدارة المباراة

.من يقوم بإبلاغ الحكام بإدارة أي مباراة هو السيستم، ويقوم الحكم من خلاله بالقبول أو الاعتذار عن عدم إدارة المباراة.

اختيار أمين عمر ومحمد عادل لإدارة مباراتي الترقي جاء لارتباطهم بلعب مباريات في أفريقيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث يقود أمين عمر مباراة مالي وغانا بينما يقود محمد عادل مباراة أنجولا والكاميرون لذلك تم اسناد المباريات لهم قبل السفر وتم تبليغهم بواسطة السيستم أمس السبت.