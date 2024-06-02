بيريز يحسم مستقبل لوكا مودريتش مع ريال مدريد

حسم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، مستقبل النجم الكرواتي لوكا مورديتش، مع النادي الملكي، حسبما أفادت بعض التقارير العالمية.

وحقق نادي ريال مدريد الإسباني، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الـ 15 في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة النهائية.

وتمكن ريال مدريد، من تحقيق الفوز على بوروسيا دورتموند، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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وقال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا: “أعتقد أن لوكا مودريتش سيبقى معنا”.

وأضاف: “أعتقد أنه سيستمر لموسم آخر.”

ومن جانبه، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة “إكس”: “كيليان مبابي إلى ريال مدريد، ها نحن ذا! تم التوقيع على كل وثيقة وختمها وإكمالها”.

وأضاف: “ومن المقرر أن يعلن ريال مدريد عن توقيع مبابي الأسبوع المقبل بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا.”.