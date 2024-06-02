مدرب ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية عن تطورات بشأن مستقبل قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، خلال الفترة القادمة رققة فريقه الريدز.

وينتهي عقد محمد صلاح رفقة ليفربول في صيف 2025، أي يتبقى له موسم واحد فقط.

ووفقًا لـ صحيفة «إكسبريس» البريطانية، أكدت أن الهولندي آرني سلوتي مدرب فريق ليفربول الجديد، يرحب باستمرار الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق الريدز بالموسم المقبل.

وتايعت الصحيفة أن سلوت يعتبر صلاح مثل أي لاعب وغير حقيقي إنه لا يمس داخل ليفربول، حيث يمكن بيعه بسبب عمره.

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وكان ليفربول قد أعلن عن تعيين الهولندي آرني سلوت مدربًا لـ ليفربول خلفًا لـ الألماني يورجن كلوب الذي قضى 9 سنوات داخل الآنفيلد.

يذكر أن محمد صلاج قد انضم لمعسكر منتخب مصر، أمس السبت، من الاستعداد لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.