هل يشارك الأهلي في مهرجان اعتزال خالد سعد مقابل مليون دولار وطائرة خاصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف النادي من مواجهة أهلي جدة السعودي، في مهرجان اعتزال خالد سعد بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن محمود الخطيب رئيس النادي تلقى اتصالات من مسئولين بوزارة الرياضة السعودية، ورحب بالمشاركة في مهرجان اعتزال خالد مسعد.

وأضاف أن العلاقات الجيدة بين الأهلي وأشقائه في السعودية، لا تحتاج إلى أوراق رسمية، وأن الفريق حال المشاركة، سيغادر إلى جدة على متن طائرة خاصة ثم يعود في اليوم التالي مباشرة، ويحصل على عائد مالي قد يتخطى المليون دولار.

وأكمل: "ضيق الوقت وارتباطات الفريق تعطل تأكيد الموافقة حتى الآن، والخطيب شرح للمسؤولين بوزارة الرياضة السعودية أجندة الفريق، وارتباطه بالمشاركة في بطولات عديدة، مثل الدوري وكأس مصر الذي لا يعرف موعد نهايتهم".

وأتم تصريحاته: "الأهلي مرتبط أيضا بالمشاركة في بطولتي كأس السوبر الأفريقي والدوري الأفريقي، والذين لم يحدد موعدهما بعد، ورئيس النادي شدد على تعرض الفريق لضغوط كبيرة في ظل ارتباطه بالمشاركة في العديد من البطولات، وطلب منحه فرصة لمعرفة التوقيت المناسب، قبل إبرام أي اتفاق حول المشاركة في مباراة أهلي جدة".

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