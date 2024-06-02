خاص ـ رد قاطع من نادي الوكرة على مفاوضات ضم ديانج من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ردّ المتحدث الرسمي باسم نادي الوكرة القطري، محمد بن فهد، على الأنباء المتداولة بخصوص طلبهم التعاقد مع المحترف المالي بصفوف الأهلي أليو ديانج.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوكرة، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد:"ما يُثار غير صحيح فلم نطلب التعاقد مع اللاعب ولم نتواصل مع الأهلي للاستفسار عن موقفه".

وأتم بن فهد تصريحاته بالتنويه إلى أن المدير الفني لفريقهم هو من يحدد ملف الانتقالات الصيفية ولم يُحدد المراكز التي يحتاج لدعمها بعد.

اللاعب المالي الدولي كان قد انضم لصفوف الأهلي في موسم 2019/2020 قادمًا من صفوف مولودية الجزائر؛ حيث يمتد تعاقده مع النادي حتى يونيو 2026.

وشارك صاحب الـ 26 عاماً بقميص الأهلي خلال الموسم الجاري 2023/2024 في 16 مباراة لم يسجل أو يصنع خلال 1087 دقيقة لعب.

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