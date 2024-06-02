"مهمة مش سهلة".. أول تعليق من شادي محمد على توليه رئاسة جهاز الكرة النسائية بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق شادي محمد، نجم الأهلي السابق، على توليه، منصب جديد داخل النادي الأحمر.

وأعلن النادي الأهلي أمس، قرار رسمي، بتعيين شادي محمد، رئيسا لجهاز الكرة النسائية بالنادي الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

قال شادي محمد في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "مهمتي الجديدة ليست سهلة، وأشكر مجلس إدارة النادي ولجنة الكرة ولجنة التخطيط على ثقتهم الشديدة في شخصي"

أضاف: "الأهلي طول الوقت فضله كبير عليا، ومكنش ينفع أقوله لا، بعدما وجدت تعامل محترم معي من محمود الخطيب رئيس النادي، وتقدير شخصي لي".

أكمل: "أخذت قراري في ثواني دون تردد، وسنبدأ في اختيار لاعبات موهوبات وأبواب الأهلي ستكون مفتوح لهن، وسنجوب محافظات القاهرة، بحثا عن الموهوبات ولن نحمل أولياء أمورهم أي أعباء مالية".

أوضح: "سنعمل على توسيع قاعدة الاختيار، ولن يكون هناك إقصاء لأحد ممن يعمل الآن في أكاديميات الناشئات في الأهلي بل سنتعاون جميعا، بخصوص تكوين الفريق الأول فهناك خطط عديدة يتم دراستها من بينها تكوين فريق من بنات النادي وندرس كل الخطط المطروحة علينا".

وأتم تصريحاته: "دوري الآن هو تكوين 3 فرق للكرة النسائية بجانب الفريق الأول للمشاركة في الدوري الممتاز للسيدات، بجانب مسابقتي الشابات والناشئات".

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