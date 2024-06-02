"كشف موعد الإعلان الرسمي".. فابريزيو رومانو: مبابي وقع على عقود انضمامه لريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الصحفي الإيطالي المتخصص في ملف الانتقالات، فابريزيو رومانو، توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي على عقود انتقاله لريال مدريد.

وأوضح فابريزيو رومانو، عبر تغريدة له اليوم الأحد، أن اللاعب صاحب الـ 25 عاماً قد وقع على كافة الوثائق وتم ختمها، قائلاً:"مبابي حسم قراره في شهر فبراير ويمكن الآن اعتباره لاعبًا جديدًا في ريال مدريد".

وأشار الصحفي الإيطالي ذاته إلى أن ريال مدريد سيُعلن عن صفقة ضم كيليان مبابي الأسبوع المقبل.

وكان اللاعب الفرنسي الدولي قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان، عبر مقطع فيديو نشره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً:"أريد أن أخبركم أن هذه السنة هي الأخير لي مع باريس ولقد كان شرف لي أن ألعب في أكبر نادي في فرنسا".

يُذكر أن مبابي كان قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في موسم 2017/2018 على سبيل الإعارة قبل أن يتم شراء العقد بصورة رسمية.

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