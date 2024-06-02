"ذهب من نفسه".. لجنة الحكام تكشف كواليس أزمة حكم مباراة الحرس وسبورتنج في الدورة الرباعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام المصرية، كواليس الأزمة التي دارت بعد إخطار الحكم الدولي نادر قمر الدولة بإدارة مباراة حرس الحدود وسبورتنج في الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري المصري الممتاز، قبل أن يتم تعيين أمين عمر لإدارة المباراة بدلاً منه.

وقال محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "نادر قمر الدولة كان مرشحاً لإدارة المباراة منذ ٤ أيام وتم إخطاره تليفونياً أنه مرشح للمباراة".

وأضاف: "أي حكم يتم إسناد مباراة له، يتم وضع اسمه على السيستم قبل المباراة، ونادر لم يتم وضع اسمه وذهب للمباراة من نفسه، وأن أمين عمر هو من تم وضع اسمه إدارة المباراة".

ويلاقي فريق حرس الحدود نظيره سبورتنج، في إطار منافسات الجولة الثانية بالدورة الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز، على ستاد "الإسكندرية".

وكان حرس الحدود تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الجولة الأولى، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب الترسانة، فيما حقق فريق سبورتنج الفوز في الجولة ذاتها على حساب منتخب السويس بهدف دون مقابل.

ويتواجد الثنائي سبورتنج وحرس الحدود في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز، رفقة كل من المنصورة والترسانة.