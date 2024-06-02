آرسنال يجهز عرضا لضم لاعب برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - يجهز نادي آرسنال الإنجليزي عرضا من أجل ضم موهبة فريق برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

يسعى نادي آرسنال لتعزيز صفوف فريقه من أجل المنافسة بقوة في الموسم الكروي الجديد، من صفقات جديدة.

وتابعت التقارير الإنجليزية أن نادي آرسنال يسعى إلى ضم اللاعب السنغالي الشاب ميكائيل فاي مدافع نادي برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي.

أضافت التقارير الصحفية أن آرسنال يجهز عرضا مقابل 17-19 مليون جنيه إسترليني من أجل إقناع برشلونة بالتخلي عن لاعبه السنغالي فاي.

وأبدى مايكل ارتيتا مدرب آرسنال إعجابه باللاعب السنغالي فاي لما يملكه من إمكانيات على اللعب في مركزي قلب الدفاع، والظهير الأيسر.

ولم يشارك فاي مع فريقه برشلونة هذا الموسم لكن حال شارك مع البارسا، سيكون جزءا من مشروع الفريق الكتالوني في الموسم الكروي الجديد.

وكان برشلونة ضم فاي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من نادي أن كيه كوستوسيجا الكرواتي مقابل مبلغ 2 مليون يورو.

أرسنال يعرض 40 مليون جنية لضم نجم الدوري الإيطالي



أكدت صحيفة التوتو سبورتو الايطالية ان نادي أرسنال يستعد في الوقت الحالي لتقديم عرض رسمي لنادي بولونيا الايطالي لضم مهاجمه جوشوا زيركيزي خلال فترة الأنتقالات الصيفية القادمة .

وقالت صحيفة التوتو سبورتو ان مايكل ارتيتا المدير الفني يأمل في حسم صفقة تدعيم الجانب الهجومي لفريقه قبل أنطلاق يورو 2024 بألمانيا يوم 14 يونيو الحالي وايضا قبل رحلة أرسنال الى الولايات المتحدة الامريكية استعدادا للموسم الجديد .

وقالت الصحيفة الايطالية ان مايكل ارتيتا معجب لحد كبير بالنجم الهولندي الشاب جوشوا زيركيزي والذي قدم موسما متميزا مع بولونيا وسجل خلاله 11 هدفا الى 12 تمريرة حاسمة ليقود بولونيا لتحقيق المركز الخامس في الدوري الايطالي ويتأهل الفريق الى دوري أبطال اوربا لاول مرة منذ ستة عقود .

وقالت الصحيفة الايطالية ان الاعب الهولندي الذي سبق له اللعب لنادي أندرلخت البلجيكي لديه تعاقدا مع نادي بولونيا حتى عام 2026 مما يرجح موافقة بولونيا على بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى في حالة رفض بولونيا بيعه فأن ارسنال ينوي استغلال وجود شرط جزائي في تعاقده مع بولونيا يبلغ 40 مليون جنية استرليني وهو ما يبدو رقما يجد قبولا لدى أرسنال .