العشرى يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة ابوقير فى الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كابتن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى تشكيل الفريق الاخضر المقرر لمواجهة اليوم أمام فريق أبو قير للأسمدة بدور ال٣٢ من بطولة كأس مصر

ففى حراسة المرمي عمر صلاح وخط الدفاع هشام صلاح . اسلام أبو سليمة . سيف تقا . كريم الديب

وخط الوسط مورو ساليفو . خالد الغندور . عبد الغني محمد . عمر الوحش

وخط الهجوم سطوحي . بواتينج

كما أعتمد العشرى تشكيله على دكة البدلاء كل من اللاعبين عمرو خليل . أحمد غنيم . شبانة . الطامي . رجب عمران . عمرو صالح . أحمد عيد . مازن . فان ديريك

يذكر أن مباراة زعيم الثغر أمام أبوقير ستنطلق فى الساعة الثامنة مساءا علي أرضه بستاد الاسكندرية