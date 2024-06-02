تفاصيل زيارة مجلس النصر لنادي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - حرص مجلس إدارة نادي النصر برئاسة المستشار اشرف لطفي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة على القيام بزيارة لنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لتقديم التهنئة لحصول القلعة البيضاء على كأس الكونفيدرالية لكرة القدم موسم 2023/2024.



وضم وفد نادي النصر المستشار اشرف لطفي واعضاء مجلس الإدارة الاستاذ رامي خليل والاستاذ ابراهيم المرعشلي والاستاذ مصطفي رسمي والاستاذ محمد مدبولي والكابتن هاني امين المدير التنفيذي للنادي وكان في استقبالهم الكابتن حسين لبيب والكابتن حسين السيد عضو مجلس الإدارة.

مجلس النصر يزور نادي الزمالك



وأكد المستشار أشرف لطفي أن نادي الزمالك من أكبر القلاع الرياضية في مصر وافريقيا وايضا على مستوى العالم وأن هذه الزيارة لتقدم التهنئة لنادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وذلك في إطار بروتوكولات التأخي والود والترابط بين الأندية الرياضية بالحضور لمقر النادي.

وأكد حسين لبيب أثناء جلسته مع مجلس إدارة النصر أنه سعيد بهذه الزياره ويؤكد أن النصر من الأندية العريقه والكبيرة وخرج منه لاعبين كبار نجوم لمصر والأندية الدوري الممتاز .

وقال حسين السيد أن النصر من أندية الكرة الكبيرة وله تاريخ يحترم وقال أنه بصدد ترتيب مباراة ودية بين الزمالك والنصر على مستوى الفريق الأول وايضا فرق الناشئين.

