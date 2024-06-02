شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعادل مع سبورتنج ويواصل صدارة دورة الترقى المؤهلة للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى التعادل السلبى مباراة حرس الحدود وسبورتنج، والتى أقيمت اليوم فى إطار منافسات الجولة الثانية من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

وشهدت الدقيقة 70 أخطر فرص المباراة بعدما تصدى القائم لتسديدة أحمد داوودا، كما عاد محمد ممدوح ليطلق قذيفة فى الدقيقة 92 لكن العارضة ترد هذه التسديدة وتحمى شباك سبورتنج من الهدف الأول.

وردت العارضة تسديدة أخرى فى الدقيقة 95 من محمد ممدوح بعد مرور رائع وتسديدة ولكن تأبى العارضة، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

بهذه النتيجة رفع فريق حرس الحدود رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الأول بترتيب دورة الترقى المؤهلة للممتاز، ويأتى سبورتنج فى المركز الثانى بنفس الرصيد، بينما يحتل فريق منتخب السويس المركز الثالث برصيد نقطة، ثم الترسانة فى المركز الرابع بنفس النقطة.



دخل حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من:

كريم عماد، خالد سامي، محمود ممدوح، أحمد شديد، عبدالله محمود، مصطفى جمال، محمود ابوجودة، محمد مصطفى، محمد القط، مؤمن عوض، إسلام سمير.

بينما جاء تشكيل سبورتنج كالتالى:

أيمن رجب، مروان السيد، عزالدين خميس، أحمد مجدي، خالد عطا، رزق عبدالحليم، عمر محمد، طارق محمد، محمد رمضان، محمد سمير السعيد، شريف شيشي.