شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يعود لتدريبات المنتخب ويقترب من المشاركة أمام بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض أحمد فتوح، الظهير الأيسر لمنتخب مصر تدريبات بالكرة صباح اليوم الأحد، ما يعني اقترابه من المشاركة في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو الخميس المقبل.

وشارك أحمد فتوح في التدريبات الجماعية لمنتخب مصر، بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، في العضلة الأمامية، والتي أبعدته عن المشاركة مع المنتخب في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.



وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر وهم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف و محمد صلاح.



وشهد معسكر منتخب مصر انضمام 24 لاعبا الثلاثاء الماضي، بينما شهد المران التالي الأربعاء خضوع أحمد فتوح لبرنامج تأهيلي، ومشاركة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، وكذلك انضمام صلاح اليوم، ضمن الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.