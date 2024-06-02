شكرا لقرائتكم خبر عن محامى الشيبي يعلن الطعن على قرار إيقاف مدافع بيراميدز أمام لجنة الاستئناف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار هاني بكري محامى اللاعب محمد الشيبي، إنه بدأ أولى الخطوات الإجرائية نحو التصعيد الدولي ضد اتحاد الكرة، بشأن القرار الذي أصدره مجلس الإدارة بحق اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي مدافع نادي بيراميدز.

وأوضح بكري أنه قدم تظلما وطعنا على قرار اتحاد الكرة بإيقاف محمد الشيبي أمام لجنة الاستئناف كخطوة إجرائية أولى لازمة نحو التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية _ حسب وصفه _.

وذكر أنه قدم شكوى أخرى إلى لجنة الانضباط ضد كافة الأشخاص الطبيعيين الذين اتخذوا أو ساهموا بالتصويت أو أبداء الرأي في التغول على اختصاص لجنة الانضباط والافتئات على سلطاتها، حيث إن القانون يعاقب كل من يخالف قرارات لجنة الانضباط بالمنع من ممارسة النشاط الرياضي وهي ضمانة تم إقرارها بموجب المواثيق الدولية _ حسب وصفه_.

وأكد المستشار القانوني للاعب أنه أهاب بإدارة اتحاد الكرة إحالة التظلم إلى لجنة الاستئناف بأسرع وقت، والشكوى إلى لجنة الانضباط، وعدم التأخير كما حدث سابقاً في الشكوى التي تم تقديمها للجنة الانضباط بتاريخ 9/5/2023 بشأن أحداث مباراة السوبر بالإمارات بين الأهلى وبيراميدز.