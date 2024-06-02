شكرا لقرائتكم خبر عن بواتينج يقود هجوم الاتحاد السكندرى أمام أبو قير للأسمدة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفني للاتحاد السكندرى تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 لكأس مصر بعد قليل.
وجاء التشكيل على النحو التالى:
حراسة المرمى : عمر صلاح
خط الدفاع : سيف تقا – إسلام أبو سليمة – كريم الديب – خالد الغندور – هشام صلاح
خط الوسط : مورو ساليفو – عمر الوحش – عبد الغنى محمد – محمود سطوحى
خط الهجوم : بواتينج
الاحتياطى : - عمرو خليل – أحمد غنيم – محمود شبانه – هانى الطامى – مازن اشرف – احمد عيد – اوبامى – عمرو صالح – رجب عمران.
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