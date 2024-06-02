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وجاء التشكيل على النحو التالى:

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفني للاتحاد السكندرى تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 لكأس مصر بعد قليل.

شكرا لقرائتكم خبر عن بواتينج يقود هجوم الاتحاد السكندرى أمام أبو قير للأسمدة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات