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بواتينج يقود هجوم الاتحاد السكندرى أمام أبو قير للأسمدة فى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفني للاتحاد السكندرى تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 لكأس مصر بعد قليل.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى : عمر صلاح
خط الدفاع : سيف تقا – إسلام أبو سليمة – كريم الديب – خالد الغندور – هشام صلاح
خط الوسط : مورو ساليفو – عمر الوحش – عبد الغنى محمد – محمود سطوحى
خط الهجوم : بواتينج

الاحتياطى : - عمرو خليل – أحمد غنيم – محمود شبانه – هانى الطامى – مازن اشرف – احمد عيد – اوبامى – عمرو صالح – رجب عمران.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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