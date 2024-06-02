شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن بدء اختبارات الناشئين بالمحافظات غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اختبارات الناشئين لكرة القدم بالأهلي غدًا الإثنين في محافظات الجمهورية، بعدما اختتمت اليوم الأحد فى القاهرة، حيث أقيمت لمدة 9 أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

وتقام اختبارات الأهلي للناشئين بالمحافظات على ملاعب أكاديمية الأهلي المختلفة، وتنطلق في السابعة صباحًا بجميع الملاعب، حيث تبدأ غدًا فى محافظة الشرقية على ملاعب مركز شباب أبو كبير، وتنطلق في محافظة الغربية يوم 6 يونيو الجاري على ملاعب مركز شباب زفتى.

وتقام الاختبارات بمحافظة السويس يوم 9 يونيو على ملعب نادي النصر للبترول، على أن تنطلق في الإسكندرية يوم 12 يونيو الجاري.