شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن وديات لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، خوض عدد من المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية، التى يخوض فيها منتخب مصر مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويبحث الجهاز الفنى عن مباريات ودية من أجل تجهيز اللاعبين فنيا لمباريات الفريق بعد التوقف الذى يأمل خلالها إيهاب جلال فى تجميع النقاط والابتعاد عن مناطق الهبوط.

ويبدأ فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الأحد، فترة إعداد مصغرة، يسعى من خلالها المدرب لتجهيز كل اللاعبين بدنياً وفنياً استعداداً لاستكمال مشوار الدورى والكأس، والتى يبدأ الفريق بمواجهة إنبى 17 يونيو الجاري.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وكان إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، قد منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.