شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الزنارى يتماثل للشفاء وينتظم فى تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم مصطفى الزناري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وشارك الزناري في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي سواء الفقرة البدنية أو الفنية بالإضافة إلى التقسيمة الفنية.

وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة اللاعب أثناء أداء المران من أجل الاطمئنان عليه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا ، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.