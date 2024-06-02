شكرا لقرائتكم خبر عن السويس يتعادل مع الترسانة سلبياً فى دورة الترقى المؤهلة للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب السويس مع الترسانة سلبيا فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السويس فى الجولة الثانية من الدورة الرباعية المؤهلة للدورى الممتاز. وبهذه النتيجة يقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليحصل كل منهما على أول نقطة فى الدورة، منتظرا نتائج المباراة الأخرى التي تقام حاليا بين حرس الحدود وسبورتنج.

جاءت أحداث المباراة متوسطة المستوى ولم تسنح فرص كثيرة على مرمى الفريقين وأن استحوذ لاعبو الترسانة على منطقة الوسط خلال أحداث الشوط الثانى لكن دون خطورة حقيقية على مرمى السويس .

ومن المقرر أن يتأهل صاحب المركز الأول للدورة الرباعية لدورى الأضواء ، بصحبة بتروجت وغزل المحلة اللذان ضمنا التأهل للممتاز .