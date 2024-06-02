شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورة الترقى بعد مباريات الجولة الثانية.. الحرس فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق حرس الحدود، بقيادة محمد مكى، صدارة ترتيب دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز، برصيد 4 نقاط متفوقاً بالأهداف عن فريق سبورتنج صاحب نفس الرصيد بعد مرور جولتين من المنافسة.

ترتيب جدول دورة الترقى بعد مباريات الجولة الثانية

1 حرس الحدود 4 نقاط

2 سبورتنج 4 نقاط

3 منتخب السويس نقطة

4 الترسانة نقطة

أنهى التعادل السلبى مباراة حرس الحدود وسبورتنج، والتى أقيمت اليوم فى إطار منافسات الجولة الثانية من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

وشهدت الدقيقة 70 أخطر فرص المباراة بعدما تصدى القائم لتسديدة أحمد داوودا، كما عاد محمد ممدوح ليطلق قذيفة فى الدقيقة 92 لكن العارضة ترد هذه التسديدة وتحمى شباك سبورتنج من الهدف الأول.

بهذه النتيجة رفع فريق حرس الحدود رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الأول بترتيب دورة الترقى المؤهلة للممتاز، ويأتى سبورتنج فى المركز الثانى بنفس الرصيد، بينما يحتل فريق منتخب السويس المركز الثالث برصيد نقطة، ثم الترسانة فى المركز الرابع بنفس النقطة.

كما تعادل فريق منتخب السويس مع الترسانة بدون أهداف أيضا فى المباراة التى أقيمت على استاد السويس فى نفس الجولة، ليحصد الفريقان أول نقاطهما فى هذه الدورة.