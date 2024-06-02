أيمن الرمادى يستغل التوقف الدولى لدراسة مباريات الزمالك قبل مواجهة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - استغل أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، فترة التوقف الدولى الحالي فى دراسة مباريات الزمالك قبل مواجهته فى بطولة دورى nile المقرر لها 14 يونيو الجارى.

ويعكف أيمن الرمادى على مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة لدراسة كل نقاط القوة والضعف من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وحصد النقاط الثلاثة والتقدم فى جدول الدورى.



وينتظر فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، 4 مواجهات قوية خلال شهر يونيو الجارى في بطولة الدورى بعد انتهاء التوقف الدولى الحالي، الذى يخوض فيه منتخب مصر مباراتين قويتين أمام بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.



ويخوض فريق سيراميكا 4 مباريات قوية خلال النصف الثانى من شهر يونيو الجارى، يسعى من خلالها تحقيق الانتصارات والتقدم فى ترتيب جدول الدورى، والتي يأتي أبرزها مواجهتى الزمالك.



ويبدأ فريق سيراميكا مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولى أمام الزمالك 14 يونيو، ثم مواجهة مودرن فيوتشر 19 يونيو، ثم مواجهة المصرى البورسعيدى 23 يونيو، ويختتم مبارياته في شهر يونيو مع الزمالك يوم 29.



تأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على مكادى بهدف دون في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



وسجل فيڤور اكيم لاعب سيراميكا هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 12 من عمر المباراة بعد استلامه عرضية متقنة من زميله أيبوكا سددها بقوة في شباك حارس مكادى، ومن المنتظر أن يواجه سيراميكا فى الدور المقبل فريق زد الذى فاز على الداخلية بهدفين مقابل هدف.