شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه النصر والبنك الأهلي وديا استعدادا لمباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك في المباراة الأولى فريق النصر يوم 4 يونيو الجاري على ملعب النادي، على أن تكون المواجهة الثانية أمام البنك الأهلي يوم 7 يونيو باستاد بتروسبوت.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

من ناحية أخرى خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، وشارك في تدريبات الحراس كل من محمد صبحي، ومحمود الشناوي، وعمر عبد العزيز.

وأدى الثلاثي مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية، بالإضافة إلى فقرة فنية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الخاصة تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس.