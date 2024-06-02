شكرا لقرائتكم خبر عن الأناكوندا.. منتخب مصر يحتفي بمصطفى محمد بفاصل من المهارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على فيس بوك مقطعا مصورا يستعرض مهارات مصطفى محمد نجم الفراعنة ونادي نانت الفرنسي أثناء تدريباته بالكرة فى مران المنتخب.

وظهر في المقطع المصور مصطفى محمد وهو يداعب الكرة بمهاراة فائقة، وجه بعدها رسالة قصيرة، وعلقت الصفحة الرسمية للمتخب على المقطع بكلمة "الأناكوندا" وهو اللقب المفضل لمهاجم مصر.

وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر وهم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف ومحمد صلاح.

وشهد معسكر منتخب مصر انضمام 24 لاعبا الثلاثاء الماضي، بينما شهد المران التالي الأربعاء خضوع أحمد فتوح لبرنامج تأهيلي، ومشاركة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، وكذلك انضمام صلاح اليوم، ضمن الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.