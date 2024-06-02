شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بيومى يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى بعد تجدد إصابته بالإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبى فى النادى الإسماعيلى، برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب الوسط محمد بيومى بعد تجدد إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية فى تدريبات الدراويش من أجل محاولة تجهيزه للمباريات المقبلة.

وغاب محمد بيومى عن الإسماعيلى أمام بيراميدز والبنك الأهلى والقناة بسبب الإصابة والتى تجدد خلال مران الفريق لمباراة القناة فى الكأس ليخرج من حسابات إيهاب جلال خلال هذه المواجهة التى فاز بها الدراويش بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يخضع محمد بيومى لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال فترة التوقف الدولي الجارية، لمحاولة تجهيزه لمواجهة إنبي القادمة في الدورى، وإن كان الأمر صعبا.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدهم خلال 25 مباراة مع تبقي 9 مباريات على نهاية المسابقة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وكان إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، قد منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.