شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم سموحة ويتوج ببرونزية كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة اليد بنادى البنك الأهلى ببرونزية كأس مصر بالفوز على سموحة بنتيجة 19/17 فى مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

بينما يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره سبورتنج فى تمام التاسعة مساءً فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2023/2024.

تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على البنك الأهلى بنتيجة 28/20، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على سموحة 30/27،

ونجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى الاحتفاظ بلقب دورى محترفى اليد هذا الموسم والوصول إلى اللقب الخامس والعشرين فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27/21 فى نسخة 2023/224.



وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى للموسم الحالى فوز الأهلى بنتيجة 26/25 قبل أن ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز باللقاء الثانى بنتيجة 29/25 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وعقب تتويج الأهلى بدورى موسم 2023/2024، تم الإعلان عن وصول الأهلى للقب الخامس والعشرين فى تاريخه.

وكشف مصدر مسئول بلجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن نادى الأهلى يمتلك 24 بطولة دورى على مستوى الرجال فى سجلات الاتحاد، إلا أن موسم 87/88 حصل عليه فريق بورسعيد على مستوى الرجال، بينما توج الأهلى به بفريق المرتبط.