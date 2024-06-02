شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة منطقة القاهره للخماسي الحديث بمشاركة 700 لاعب ولاعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت بطولة منطقة القاهرة للعبة الخماسي الحديث برئاسة الدكتور عرفه محمود، حيث أقيمت البطوله ضمن خطة الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان الذي وجه بضرورة الاهتمام ببطولات المناطق و أفرع الاتحاد المختلفة في القاهرة والمحافظات لزيادة أعداد المشاركين وانتشار اللعبة في جميع المحافظات.

وأشار أحمد فتحي مدير المنطقة، إلى أن البطولة شارك فيها حوالي 700 لاعب ولاعبة يمثلون 20 ناديًا من أندية القاهره الكبري.

وأكد الدكتور عرفة محمود رئيس المنطقة أهمية البطولة كونها أحد بطولات الرانك لمنطقة القاهرة، والتي يحدد منها اللاعبين الأوائل لاختيارهم للمشاركه في بطولة العالم التي تقام نهاية العام الحالي .