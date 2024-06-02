"آخرهم دياز ونجم الأهلي بينهم".. نجوم المغرب يسيطرون على البطولات القارية حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يعتبر الموسم الحالي 2023-2024 موسم استثنائي وتاريخي بالنسبة للكثير من المحترفين في مختلف القارات، والذين تمكنوا من المشاركة في 6 نهائيات قارية حول العالم، ونجحوا في حصد 5 ألقاب منهم.

وتواجد 7 لاعبين مغاربة في 6 نهائيات قارية في الموسم الحالي 2023-2024، وهم "رضا سليم الأهلي، إبراهيما دياز ريال مدريد، سفيان رحيمي العين الإماراتي، والثنائي أيوب الكعبي ويوسف العربي أولمبياكوس اليوناني، بالإضافة إلى أمين عدلي مع باير ليفركوزن"، تمكن 5 لاعبين منهم من حصد لقب البطولة الذين شاركوا فيها

إبراهيما دياز "دوري أبطال أوروبا"

توج النجم المغربي إبراهيما دياز، بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة فريق ريال مدريد الإسباني، بعد الفوز على بروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، على ستاد ويمبلي بلندن.

رضا سليم "دوري أبطال أفريقيا"

كما تمكن النجم المغربي ولاعب الأهلي رضا سليم، والذي نجح في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا رفقة المارد الأحمر في الموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على الترجي التونسي في نهائي البطولة، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

أيوب الكعبي ويوسف العربي "دوري المؤتمر الأوروبي"

وحقق الثنائي المغربي أيوب الكعبي ويوسف العربي، ثنائي فريق أولمبياكوس اليوناني، بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2023-2023، بعد الفوز على فيورنتينا الإيطالي، بنتيجة هدف دون مقابل في نهائي البطولة.

ونجح الكعبي في الحصول على لقب هداف دوري المؤتمر الأوروبي، برصيد 11 هدفاً إحرازهم في البطولة.

سفيان رحيمي "دوري أبطال آسيا"

وحصد نجم العين الإماراتي سفيان رحيمي بطولة دوري أبطال آسيا، رفقة الزعيم في الموسم الحالي، بعد الفوز على فريق يوكوهاما الياباني في النهائي، بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين.

وتألق رحيمي خلال هذه النسخة من البطولة، بشكل لافت للنظر، بعد أن تمكن من الحصول على جائزة هداف البطولة بتسجيله 13 هدفاً.

أمين عدلي "دوري المؤتمر الأوروبي"

وكان النجم المغربي أمين عدلي، قريب من حصد لقب بطولة الدوري الأوروبي، رفقة فريق باير ليفركوزن، قبل أن يتلقى فريقه الهزيمة في المباراة النهائية، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل من فريق أتالانتا الإيطالي.

أسامة إدريسي "دوري أبطال الكونكاكاف"

ووصل تألق النجوم المغاربة في الموسم الحالي، إلى أمريكا الشمالية، حيث تمكن اللاعب أسامة إدريسي من حصد لقب بطولة دوري أبطال الكونكاكاف، في الموسم الحالي 2023-2024، رفقة فريق باتشوكا المكسيكي، بعد الفوز على فريق كولومبوس كرو في المباراة النهائية، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.