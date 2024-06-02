"بعد الموافقة على تخفيض راتبه".. مودريتش يقترب من تجديد تعاقده مع ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد، موافقة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، على تخفيض راتبه، من أجل تجديد عقده لموسم آخر رفقة ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، أن مودريتش أن مودريتش وافق على تخفيض رابته، والمشاركة في وقت أقل من المباريات، من أجل الاستمرار وتجديد تعاقده مع الفريق موسم آخر.

وأشارت الصحيفة، أن اللاعب صاحب ال 39 عاماً لديه الرغبة في اعتزال كرة القدم داخل صفوف ريال مدريد.

وشارك مودريتش في الموسم الحالي في 46 مباراة رفقة ريال مدريد، في مختلف البطولات نجح خلالهم في تسجيل هدفين وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد في أغسطس 2012 قادماً، من توتنهام الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.

ويذكر أن ريال مدريد تمكن من حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 أمس، بعد الفوز على فريق بروسيا دورتموند الألماني في النهائي، بنتيجة هدفين دون مقابل.