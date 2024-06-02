من هو اللاعب السعودي خالد مسعد الذي سيُشارك الأهلي في مباراة اعتزاله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن خالد مسعد نجم أهلي جدة والاتحاد السابق، أن النادي الأهلي سيتواجد في حفل اعتزاله.

وعلل مسعد، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اختياره للأهلي بقوله:"أحب النادي جدًا وهو أكبر نادِ في أفريقيا ومن أفضل الأندية العربية وحصلنا على موافقته".

اللاعب الذي كان ينشط في مركز خط الوسط المهاجم يبلغ من العمر حالياً 52 سنة؛ إذ تم تصعيده في موسم 88/89 لصفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي.

وظلّ اللاعب بقميص الأهلي حتى موسم 200/2021 قبل أن ينتقل للغريم الاتحاد ليستمر معه حتى الاعتزال في نهاية موسم 04/05.

ويمتلك اللاعب مسيرة مميزة كذلك مع منتخبات الشباب في بلاده والمنتخب السعودي الأول الذي انضم له لأول مرة في فبراير 1988.

وكان اللاعب قد شارك بـ 115 مباراة بقميص منتخب السعودية؛ حيث سجل 27 هدفاً.

وتوّج اللاعب مع المنتخب السعودي بلقبين من بطولة كأس آسيا 1996 - 1988، والدوري السعودي مع نادي الاتحاد في موسم 2000/2001، وكأس الملك بواقع نسختين من الاتحاد 2000/2001 و 2003/2004 ونسخة مع الأهلي في موسم 97/98.

وقال رئيس جمعية رعاية اللاعبين القدامى في جدة، ناصر الظاهري، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إنهم سيعقدون مؤتمرًا صحفيًا بعد شهرًا؛ لكشف كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة.

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