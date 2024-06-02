"دون أهداف".. التعادل يحسم مواجهتي الجولة الثانية بالدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي مواجهتي حرس الحدود أمام سبورتنج، والترسانة أمام منتخب السويس، في اللقاءات التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة الثانية، بالدوري الرباعية المؤهلة إلى الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت مباراتي حرس الحدود أمام سبورتنج، والتي أقيمت على ستاد الإسكندرية، والترسانة أمام منتخب السويس، والتي لعبت على ستاد "السويس"، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان حرس الحدود تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الجولة الأولى، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب الترسانة، فيما حقق فريق سبورتنج الفوز في الجولة ذاتها على حساب منتخب السويس بهدف دون مقابل.

وبهذه النتائج يظل فريق حرس الحدود في صدارة ترتيب الدورة الرباعية المؤهلة للدوري المصري الممتاز، ويليه فريق سبورتنج بنفس عدد النقاط، فيما يأتي الثنائي الترسانة ومنتخب السويس في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ويصعد صاحب المركز الأول في هذه الدورة، إلى الدوري الممتاز، لينضم إلى الثنائي بتروجيت وغزل المحلة اللذات تمكنا من الصعود بشكل مباشر إلى الدوري المصري الممتاز.

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