تقارير: فرناندو هييرو يبدأ مهام عمله داخل نادي النصر السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أشارت تقارير صحفية سعودية اليوم الأحد، أن الإسباني فيرناندو هييرو المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، بدأ مهام عمله كمدير رياضي رفقة فريق النصر السعودي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن هييرو بدأ مهام عمله رفقة النصر بداية من يوم أمس السبت.

وأشارت الصحيفة، أن هييرو سيكون هو المسؤول الأول عن ملف كرة القدم داخل النصر، بكل فئاتها، كما يحق له اختيار الأجهزة الفنية لكل فرق النادي المختلفة.

وأردفت الصحيفة، أن من صلاحيات هييرو التواصل مع المدير الفني للفريق الأول بالنصر البرتغالي لويس كاسترو والتنسيق معه، من أجل تحديد صفقات الفريق وبالأخص اللاعبين الأجانب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتواجد هييرو، في مباراة النصر أمام الهلال السعودي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي جمعت بين الفريقين يوم الجمعة الماضي، وانتهت بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح لصالح فريق الهلال.

وسبق للمدرب صاحب ال 56 عاماً أن تولى مهمة المدير الرياضي للمنتخب الإسباني، خلال الفترة من نوفمبر 2017 حتى يوليو 2018، تولى خلال هذه الفترة مهمة القيادة الفنية لمنتخب إسبانيا بشكل مؤقت، خلال الفترة من يونيو 2018 حتى يوليو من العام ذات، بالإضافة إلى عمله كمساعد مدرب في ريال مدريد رفقة كارلو أنشيلوتي في ولايته الأولى عام 2014.

أقرأ أيضاً

"ذهب من نفسه".. لجنة الحكام تكشف كواليس أزمة حكم مباراة الحرس وسبورتنج في الدورة الرباعية

"مهمة مش سهلة".. أول تعليق من شادي محمد على توليه رئاسة جهاز الكرة النسائية بالأهلي