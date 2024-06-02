بروسيا دورتموند يحصل على مبلغ ضخم من ريال مدريد بعد التتويج الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة ال 15 في تاريخه، بعد تحقيق الفوز على حساب بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد "ويمبلي" بلندن أمس.

وشارك النجم الإنجليزي جود بيلينجهام رفقة الفريق الملكي في اللقاء، ونجح في حصد البطولة الأوروبية الأولى له رفقة الفريق الملكي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه بالرغم من هزيمة دورتموند بثنائية في نهائي الأبطال من ريال دريد، ألا إن النادي الملكي، سيدفع 5 ملايين يورو إلى النادي الألماني.

وأشارت الصحيفة، أن هذه الأموال التي سيقدمها النادي الملكي إلى بروسيا دورتموند، تعد من البنود المتفق عليها بين الناديين، في صفقة انضمام بيلينجهام إلى ريال مدريد.

وشارك بيلينجهام في 42 مباراة رفقة ريال مدريد خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من 23 هدفاً وتقديم 13 تمريرة حاسمة.

وانضم اللاعب صاحب ال 20 عاماً إلى ريال مدريد في يوليو 2023، قادماً من فريق بروسيا دورتموند الألماني مقابل 100 مليون يورو.

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