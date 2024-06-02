رقم تاريخي لرباعي ريال مدريد بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح رباعي ريال مدريد الإسباني، توني كروس، داني كارفخال، ناتشو، ولوكا مودريتش، في معادلة الرقم التاريخي السابق لنجم الفريق باكو خينتو، بالتتويج بـ 6 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا، كأكثر اللاعبين تتويجاً بلقب البطولة عبر التاريخ.

وكان ريال مدريد، تمكن من تحقيق الفوز على حساب فريق بروسيا دورتموند أمس، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتوج باكو خينتو باللقب رفقة الملكي في 6 مناسبات، أعوام "1955-1956، 1956-1957، 1957-1958، 1958-1959، 1959-1960، 1956-1966".

وتمكن ريال مدريد من رفع عدد ألقابه في البطولة، إلى رقم 15، كأكثر الأندية ااويجاً بلقب البطولة.

ويذكر أن مباراة أمس، كانت هي المباراة الأخيرة للنجم الألماني توني كروس، بعد أن أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي بنهاية الموسم المنقضي.

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