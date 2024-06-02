"وسط حضور الآلاف".. جماهير فنربخشة تستقبل جوزيه مورينيو بعد توليه تدريب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ملأت جماهير فنربخشة التركي، مدرجات ملعب شكري سراج أوغلو، لاستقبال البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد توليه مهمة القيادة الفنية للفريق التركي.

وتم تقديم البرتغالي جوزيه مورينيو، كمدرب جديد للفريق، خلفاً للتركي إسماعيل كارتال، وسط حضور الآلاف من الجماهير داخل ملعب "شكري سراج أوغلو".

ووقع مورينيو على عقد تدريب فريق فنربخشة التركي، بداية من يوليو 2024 حتى يونيو 2026.

وتعد هذه المرة الأول، التي يتولى فيها البرتغالي جوزيه مورينيو نادٍ خارج الدوريات الخمس الكبرى، منذ رحيله عن فريق بورتو البرتغالي في عام 2004.

ورحل مورينيو عن فريق روما الإيطالي في يناير الماضي، بعد رحلة استمرت قرابة الثلاث سنوات مع فريق العاصمة الإيطالية، تمكن خلالهم من حصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي في موسم 2021-2022.

وسبق لمورينيو تولي القيادة الفنية للعديد من الأندية، ومنهم تشيلسي وإنتر ميلان، وريال مدريد، مانشستر يونايتد وتوتنهام، وروما الإيطالي.

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