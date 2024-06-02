شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعادل سلبيا مع أبو قير للأسمدة بالشوط الأول لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الإتحاد السكندرى وأبو قير للأسمدة بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات دور الـ32 لكأس مصر.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى ولم تسنح فرص على المرميين ، وحاول لاعبو الإتحاد السكندرى إحراز هدف التقدم دون جدوى قابله دفاع محكم من لاعبى أبو قير للأسمدة الذين ظهروا بشكل جيد .

جاء تشكيل الإتحاد السكندرى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : عمر صلاح

خط الدفاع : سيف تقا – إسلام أبو سليمة – كريم الديب – خالد الغندور – هشام صلاح

خط الوسط : مورو ساليفو – عمر الوحش – عبد الغنى محمد – محمود سطوحى

خط الهجوم : بواتينج

الإحتياطى : - عمرو خليل – أحمد غنيم – محمود شبانه – هانى الطامى – مازن اشرف – احمد عيد – اوبامى – عمرو صالح – رجب عمران .

كان الاتحاد السكندري قد خسر في المباراة الماضية بالدوري أمام الزمالك بثنائية نظيفة، ويأمل لاعبو زعيم الثغر في مصالحة الجماهير والتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة الكأس.

يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها زعيم الثغر بعد خوض 25 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في مثلهم، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الاتحاد 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.