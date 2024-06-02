شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة الزمالك: شيكابالا يمتلك كل مقومات الأسطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد طارق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب يمتلك موهبة نادرة وساهم بشكل مؤثر فى حصد الكونفدرالية خاصة فى مباراة أرتاسولار التى كانت سبب فى عودة الزمالك للمنافسة على اللقب.

وقال طارق فى تصريحات إذاعية، أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب اتفق مع شيكابالا على استمراره فى الملعب طوال قدرته على العطاء والاعتزال سيكون بناء على رغبة اللاعب.

كما أكد طارق أن شيكابالا يمتلك كل مقومات الأسطورة، خاصة أنه لاعب أعطى الزمالك الكثير على مدار 25 عاما وتواجده فى الملعب مهم لمعاصرة الأجيال الجديدة التى تطمح فى اللعب معه ومثله عبد الله السعيد.

كما تحدث عضو مجلس الزمالك عن الكونفدرالية، قائلا:" تحقيق بطولة كأس الكونفدرالية والتتويج بها، لحظة ومرحلة فارقة للقلعة البيضاء سواء جهاز فنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز أو لاعبين أو مجلس إدارة.

وأوضح محمد طارق أن البرتغالى جوميز المدير الفنى مستمر مع الزمالك من أجل استكمال المسيرة وحصد البطولات فى الفترة المقبلة.