شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يمدد عقد خالد النبريصي حتى 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدد النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، تعاقده مع الفلسطينى خالد النبريصي مهاجم الفريق حتى صيف 2027، نظرا لما يقدمه اللاعب من أداء مميز مع الفريق.

وجاء قرار مجلس إدارة الدراويش، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، بتعديل عقد المهاجم الفلسطيني، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خلال المرحلة المقبلة.

وتوصل مجلس إدارة النادي، في وقت سابق إلى اتفاق مع النبريصي باستكمال مشواره مع الفريق على أن يتنازل اللاعب عن شكواه ضد النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية.

يبدأ فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الأحد، فترة إعداد مصغرة، يسعى من خلالها المدرب لتجهيز كل اللاعبين بدنياً وفنياً استعداداً لاستكمال مشوار الدورى والكأس، والتى يبدأ الفريق بمواجهة إنبى 17 يونيو الجاري.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.