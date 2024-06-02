شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 / 6 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 – 6 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، الأهلي يعلن عن موعد بدء اختبارات الناشئين في المحافظات وانتظام فتوح في تدريبات المنتخب، وطعن محامي الشيبي على إيقافه أمام لجنة الاستئناف.

مصطفى الزنارى يتماثل للشفاء وينتظم فى تدريب الزمالك

انتظم مصطفى الزناري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يعلن بدء اختبارات الناشئين بالمحافظات غدًا

تبدأ اختبارات الناشئين لكرة القدم بالأهلي غدًا الإثنين في محافظات الجمهورية، بعدما اختتمت اليوم الأحد فى القاهرة، حيث أقيمت لمدة 9 أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

محامى الشيبي يعلن الطعن على قرار إيقاف مدافع بيراميدز أمام لجنة الاستئناف

قال المستشار هاني بكري محامى اللاعب محمد الشيبي، إنه بدأ أولى الخطوات الإجرائية نحو التصعيد الدولي ضد اتحاد الكرة، بشأن القرار الذي أصدره مجلس الإدارة بحق اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي مدافع نادي بيراميدز.

أحمد فتوح يعود لتدريبات المنتخب ويقترب من المشاركة أمام بوركينا فاسو

خاض أحمد فتوح، الظهير الأيسر لمنتخب مصر تدريبات بالكرة صباح اليوم الأحد، ما يعني اقترابه من المشاركة في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو الخميس المقبل.

حرس الحدود يتعادل مع سبورتنج ويواصل صدارة دورة الترقى المؤهلة للممتاز

أنهى التعادل السلبى مباراة حرس الحدود وسبورتنج، والتى أقيمت اليوم فى إطار منافسات الجولة الثانية من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

السويس يتعادل مع الترسانة سلبياً فى دورة الترقى المؤهلة للممتاز

تعادل منتخب السويس مع الترسانة سلبيا فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السويس فى الجولة الثانية من الدورة الرباعية المؤهلة للدورى الممتاز. وبهذه النتيجة يقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليحصل كل منهما على أول نقطة فى الدورة، منتظرا نتائج المباراة الأخرى التي تقام حاليا بين حرس الحدود وسبورتنج.

اتحاد الكرة يكشف سبب أزمة حكام مباراة حرس الحدود وسبورتنج

كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكم نادر قمر الدولة لم يتم إبلاغه بإدارة مباراة حرس الحدود وسبورتنج فى دورة الترقى اليوم بشكل رسمى، كما تردد، لكنه كان واحدا من 3 حكام مرشحين لإدارة المباراة.

اتجاه للسماح للجماهير بحضور وديتى المنتخب الأولمبى مع كوت ديفوار مجاناً

يدرس اتحاد الكرة السماح للجماهير بحضور وديتي المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي مع كوت ديفوار يومى 7 و11 يونيو الجاري مجاناً، لتحفيز اللاعبين قبل الأولمبياد.