شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الاتحاد وأبو قير للأسمدة سلبيا والفريقان يذهبان للوقت الإضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض أبو قير للأسمدة التعادل السلبى على الإتحاد السكندرى في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات دور الـ32 لكأس مصر ، ليذهب الفريقان للوقت الإضافى.

جاء تشكيل الإتحاد السكندرى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : عمر صلاح

خط الدفاع : سيف تقا – إسلام أبو سليمة – كريم الديب – خالد الغندور – هشام صلاح

خط الوسط : مورو ساليفو – عمر الوحش – عبد الغنى محمد – محمود سطوحى

خط الهجوم : بواتينج

الإحتياطى : - عمرو خليل – أحمد غنيم – محمود شبانه – هانى الطامى – مازن اشرف – احمد عيد – اوبامى – عمرو صالح – رجب عمران .