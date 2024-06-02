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تعادل الاتحاد وأبو قير للأسمدة سلبيا والفريقان يذهبان للوقت الإضافى

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القاهرة - سامية سيد - فرض أبو قير للأسمدة التعادل السلبى على الإتحاد السكندرى في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات دور الـ32 لكأس مصر ، ليذهب الفريقان للوقت الإضافى. 

جاء تشكيل الإتحاد السكندرى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : عمر صلاح

خط الدفاع : سيف تقا – إسلام أبو سليمة – كريم الديب – خالد الغندور – هشام صلاح
خط الوسط : مورو ساليفو – عمر الوحش – عبد الغنى محمد – محمود سطوحى
خط الهجوم : بواتينج

الإحتياطى : - عمرو خليل – أحمد غنيم – محمود شبانه – هانى الطامى – مازن اشرف – احمد عيد – اوبامى – عمرو صالح – رجب عمران .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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