شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميداليات حصيلة المنتخب المصري للكاراتيه في البريميرليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات المنتخب المصري للكاراتيه في بطولة البريميرليج المقامة خلال الفترة من 29 مايو وحتى 3 يونيو الجاري في مدينة كازابلانكا المغربية.

وقد حقق المنتخب المصري ثلاث ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين.

حيث حصل عبد الله ممدوح على الميدالية الذهبية في وزن -75 ك، بينما حقق طه طارق الميدالية الفضية في وزن +84 ك، وحصدت هدير هندي الميدالية الفضية في وزن -68 ك.

وقام كلًا من محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربي، والنائب سيد نصر نائب رئيس الاتحادين المصري والإفريقي بدعم ومؤازرة البعثة المصرية.

وضمت قائمة المنتخب المصري للكاراتيه 21 لاعب ولاعبة، حيث تواجد في قائمة اللاعبين كلًا من: “عبد الله ممدوح، طه طارق، يوسف عماد، علي الصاوي، حازم أحمد، كريم وليد غالي، عمرو علاء، عبد الله هشام، أحمد أيمن فاروق، وأحمد رجب“.

بينما تواجد في قائمة اللاعبات كلًا من: “حبيبة ماجد، منة شعبان، جنى خميس، ميرنا هشام، فريال أشرف، سلمى ياسر، نورسين محمد كمال، ريم أحمد سلامة، ياسمين نصر، علا متولي، وهدير أحمد“.

وترأس بعثة المنتخب المصري للكاراتيه في المغرب أمين حسين الزعبلاوي، ويتواجد مع البعثة الحكام الدوليين: “عماد عبد الفتاح، عصام علي صالح، أحمد صابر شاهين، محمود سمير، وهيثم فاروق".

بينما ضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “إسلام إبراهيم إداريًا، والدكتور أحمد الصاوي طبيبًا، وعبد الفتاح النجار مدير فني للكبار ومدرب الكوميتيه، وهاني شاكر مدرب كوميتيه بنات“.