تنافس 128 لاعبا على بطولة العالم للبلياردو بجدة

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ويشارك في هذه النسخة من البطولة 128 لاعبا يمثلون 45 دولة حول العالم، منهم أفضل 100 لاعب من جولة البلياردو العالمية، إلى جانب المتأهلين الـ28 من مرحلة التصفيات والمشاركين بموجب بطاقات الدعوة، حيث سيتنافس النجوم المتواجدون من خلال خوض 223 مباراة على 16 طاولة، في الحدث الأكثر شهرة في عالم لعبة البلياردو، والأكثر على مستوى الحضور الجماهيري والمتابعة.
ويبرز من المشاركين في هذه البطولة من الأسماء بطل العالم فرانسيسكو سانشيز رويز، وحامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة خمس مرات، وبطل العالم 2022 شين فان بوينغ، وبطل العالم 2018 جوشوا فيلر.
ويمثل المملكة في بطولة العالم للبلياردو نخبة متميزة من اللاعبين الذين يمتلكون إنجازات متعددة، أبرزهم بطل العرب للكبار أحمد آل جبار، وأبطال العرب زوجي للكبار خالد العتيبي، وسعد الدريس، بالإضافة إلى نواف الشمردل بطل العرب للناشئين، وخالد الغامدي بطل الخليج للناشئين، حيث تسهم البطولة في صقل مواهب اللاعبين السعوديين المشاركين.
ومن المنتظر أن يحظى الحدث بتغطية إعلامية دولية موسعة، حيث سيتم بث الحدث عبر الشاشات في الكثير من القنوات العالمية، والمنصات، فضلا عن تواجد إعلامي دولي وإقليمي ومحلي موسّع، وحضور جماهيري كبير يضيف على البطولة التميز الذي تستحقه.
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